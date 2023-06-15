Во Владимире сегодня пройдет заключительный гала-концерт Музыкальной экспедиции. Накануне...

Во Владимире сегодня пройдет заключительный гала-концерт "Музыкальной экспедиции". Накануне предпоследний аккорд прозвучал в старинной усадьбе в селе Жерехово Собинского района. Из концертного зала под куполом неба - Ангелина Свищ .Ангелина Свищ:- Такого масштабного события в усадьбе еще не было. "Музыкальная экспедиция" открыла жителя и гостям Владимирской области новую достопримечательность. Музыка и история усадьбы стали одним целым.Наследия - архитектурное и музыкальное. Лирика Чайковского, мелодии Сен-Санса, Сибелиуса и ДворжакаЧайковский в афише - не случайно. Иван Всеволожский был директором императорского театра. Он же успешно уговорил самого известного русского композитора написать партитуру для балета "Спящая красавица". Либретто Всеволожский сочинил сам. Также по заказу дирекции театра был написан "Щелкунчик".Павел Милюков, скрипач:- Мы нашли связь через Чайковского, через фамилию его издателя, вот. Но нам не нужна связь. Есть люди которые это услышат и запомнят, и я буду страшно рад - навсегда.Десятое лето фестиваля собрало под небесным куполом музыкантов-любителей, меломанов, знатоков истории и культуры. В "Музыкальную экспедицию" Елена отправилась во второй раз. Каждый концерт - возможность помечтать и перенестись в прошлое.Елена Большакова, гостья "Музыкальной экспедиции":- Классическая музыка - это такой перенос из нашего времени в другое время и можно примерить на себя всякие роли. Вот мы сейчас стояли и представляли, вот если бы мы жили в 19 веке кто бы играл на каком музыкальном инструменте.Для юных слушателей "Музыкальная экспедиция" - открытие. Им классическая музыка помогает расширить кругозор, распахнуть сердце новому.Артем Молдаванов, гость "Музыкальной экспедиции":- Приближает вот такой простой народ к классической музыке которая играется во многих местах.Фестиваль знакомит гостей с великой русской музыкой. Показывает красоту исторических мест под другим углом, позволяет к ней в прямом смысле прислушаться.Борис Андрианов, художественный руководитель фестиваля "Музыкальная экспедиция":- Очень подходит вот этот антураж вокруг, потому что люди слушают так же внимательно как они слушают и в филармонии. Но при этом музыка это часть природы и вот то что здесь вокруг тоже часть природы. Кажется это гораздо естественней чем в концертном зале.Усадьба Всеволожских пережила время расцвета, увядания и сейчас живет надеждой на возрождение. "Музыкальная экспедиция" позволяет почувствовать и услышать живое дыхание истории.Ангелина Свищ Александр Чунаев "Вести-Владимир"