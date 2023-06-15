Во Владимире выйдут на маршрут сразу 13 новых автобусов. Сразу 13 новых автобусов выйдут на...

Во Владимире выйдут на маршрут сразу 13 новых автобусов.Сразу 13 новых автобусов выйдут на владимирский маршрут 7с уже в конце этой недели. Транспорт - закуплен компанией "ОКТО" за собственный счет, без участия бюджетных средств. Слово Александру Сыпченко.Эти современные экологичные автобусы от известного китайского производителя "Чжунтонг" сегодня колесят по всему миру. Сразу 13 новых единиц техники компания "ОКТО" закупила на собственные средства. Они будут обслуживать пассажиров на маршруте 7с. Среднее время ожидания на остановке будет менее 10 минут, обещает перевозчик. Новые автобусы существенно отличаются от предыдущих моделей и прекрасно подходят для рынка городских перевозок, говорит водитель Олег Любимов.Олег Любимов, водитель автобуса:- Очень комфортно, сидения очень удобные, положений много регулируется. Камера обзор хороший, все видно, можно весь салон увидеть и в зеркала даже не смотреть.Новый подвижной состав непритязателен в обслуживании и работает на экологически чистом топливе (метане). Комфортабельные и просторные автобусы большого класса вместимости рассчитаны на 100 пассажиров. Все машины оборудованы камерами наблюдения, новейшей навигационной системой, цифровым информационным табло.Андрей Ручьев, представитель компании "ОКТО":- Данные автобусы низкопольные, они предназначены для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями и для обычных граждан, то есть автобусы оборудованы пандусами, кнопками вызова водителя, автобус оборудован приточной вентиляцией, что немаловажно в наши жаркие дни.Компания "ОКТО" за годы работы во Владимире зарекомендовала себя как надежный перевозчик. Каждый день предприятие выпускает на городские линии более 60 машин и не планирует сбавлять обороты. К концу лета "ОКТО" закупит еще одну крупную партию автобусов.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев, "Вести-Владимир".