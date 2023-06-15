Вредные продукты будут изъяты у поставщиков, а соцучреждения - предупреждены

Россельхознадзор сообщает, что в пище, изготовляемой в соцучреждениях Владимирской области, обнаружены «листерия», «сальмонелла», «дрожжи», сорбиновая кислота, ДНК-сои, ДНК-курицы и т.д. Специалисты поясняют, что 6% от взятых проб с молочных и мясных изделий - некачественные и опасные для здоровья человека.По выявленным нарушениям приняты меры: вредные продукты будут изъяты у поставщиков, а соцучреждениям, что закупают у них продукцию - разосланы результаты проверки ведомства. Отметим, что всего за 2023 год было взято 538 проб по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.