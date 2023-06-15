В регионе по-прежнему остро ощущается нехватка медиков, водителей, работников торговли, а также в строительной сфере и сельском хозяйстве.

Во Владимирской области дефицит кадров стал максимальным. Об этом сообщают эксперты hh.ru.С начала года индекс конкуренции не поднимался выше 2,8 резюме на одну вакансию. К началу лета показатель упал до 2,1. В целом по стране он составляет 3,6 (по ЦФО - 2,7). Год назад индекс конкуренции в области достигал 3,5.В регионе по-прежнему остро ощущается нехватка медиков, водителей, работников торговли, а также в строительной сфере и сельском хозяйстве.Избыток специалистов наблюдается в менеджменте, инвестициях, маркетинге, рекламе, искусстве и индустрии развлечений.