Во Владимирской области начал работу штаб общественного наблюдения за выборами. Он открыт на...

Во Владимирской области начал работу штаб общественного наблюдения за выборами.Он открыт на площадке областной Общественной палаты. Основная задача - проведение свободных, прозрачных и честных выборов. В регионе стартует регистрация наблюдателей.Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской областиАнатолий Аннин, председатель общественной палаты Владимирской области:- Необходимо обратиться в аппарат Общественной палаты области с заявлением до 30 июня текущего года, будет организовано дежурство сотрудников аппарата Общественной палаты по адресу: Октябрьский проспект, дом 3 с 11 до 13 часов, начиная с завтрашнего дня.Наблюдателям на предстоящих выборах предстоит следить за процессом, причем как офлайн - на избирательных участках, так и онлайн - за тем, как будет проходить дистанционное электронное голосование. Руководителем штаба общественного наблюдения единогласно избрана владимирская общественница, сопредседатель регионального отделения Народного фронта Галина Мизелева.Галина Мизелёва, руководитель штаба общественного наблюдениями за выборами 2023:- Самое важное быть гарантом того, что эти выборы чистые, гарантом того, что люди будут доверять тому, что происходило на выборах все правильно, законно, открыто и действительно в рамках законодательства, поэтому наша задача сегодня чтобы на этих выборах работало как можно больше наших общественных наблюдателей и они помогали нам осуществлять нам этот контроль и эту миссию ответственность за чистоту выборов.