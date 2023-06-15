Во Владимирской области начал работу штаб общественного наблюдения за выборами.
Он открыт на...
Во Владимирской области начал работу штаб общественного наблюдения за выборами.
Он открыт на площадке областной Общественной палаты. Основная задача - проведение свободных, прозрачных и честных выборов. В регионе стартует регистрация наблюдателей.
Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области
Анатолий Аннин, председатель общественной палаты Владимирской области:
- Необходимо обратиться в аппарат Общественной палаты области с заявлением до 30 июня текущего года, будет организовано дежурство сотрудников аппарата Общественной палаты по адресу: Октябрьский проспект, дом 3 с 11 до 13 часов, начиная с завтрашнего дня.
Наблюдателям на предстоящих выборах предстоит следить за процессом, причем как офлайн - на избирательных участках, так и онлайн - за тем, как будет проходить дистанционное электронное голосование. Руководителем штаба общественного наблюдения единогласно избрана владимирская общественница, сопредседатель регионального отделения Народного фронта Галина Мизелева.
Галина Мизелёва, руководитель штаба общественного наблюдениями за выборами 2023:
- Самое важное быть гарантом того, что эти выборы чистые, гарантом того, что люди будут доверять тому, что происходило на выборах все правильно, законно, открыто и действительно в рамках законодательства, поэтому наша задача сегодня чтобы на этих выборах работало как можно больше наших общественных наблюдателей и они помогали нам осуществлять нам этот контроль и эту миссию ответственность за чистоту выборов.