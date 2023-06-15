Кроме этого, в регионе пройдут 20 местных кампаний.

Во Владимирской области начался этап выдвижения кандидатов на выборы в Законодательное собрание. Кроме этого, в регионе пройдут 20 местных кампаний.Приём документов от партий завершится 10 июля. Регистрация одномандатников продлится до 26 июля. «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, РПСС, «Партия пенсионеров» и «Новые Люди» освобождены от сбора подписей.Остальным политическим объединениям уже пора идти в народ и собирать автографы в свою поддержку. При этом 50% можно оформить на «Госуслугах». Они автоматически будут считаться действительными. Ручные подписи будут проверяться Облизбиркомом.