Депутаты считают, что благодаря этой идеи в регионе улучшится ситуация с рабочими местами у местных жителей

Депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Игорь Игошин сообщил, что во Владимирскую область поступят 90 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство модульных отелей.Депутаты считают, что благодаря этой идеи в регионе улучшится ситуация с рабочими местами у местных жителей. Для туристов в свою очередь будет доступно 6,5 тысяч новых номеров. Также Игорь Игошин отметил, что внутренний туризм очень важен для Владимирской области.