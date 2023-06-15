Во Владимирской области построят рекордно большой логистический комплекс. На площадке...

Во Владимирской области построят рекордно большой логистический комплекс.На площадке Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Владимирской области, ОАО «РЖД» и ООО «Логистическая группа «Адмирал».Этим дан страт созданию мультимодального терминально-логистического комплекса в Петушинском районе.Который построят возле станции Болдино Горьковской железной дороги, сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области .- Компания «Адмирал» планирует построить в два раза больший объём площадей в сравнении с тем, что заявлялось сначала. Так, как это недавно уже сделала компания Вайлдберриз – потому что логистика на восток страны становится ключевой, – отметил глава Владимирской области Александр Авдеев.Губернатор подчеркнул, что многие регионы хотят стать частью коридора Запад-Восток, который начинается в Санкт-Петербурге, проходит через трассу М-11, ЦКАД, а затем продолжается по трассе М-12, с перспективой выхода на Владивосток и Китай, чтобы обмениваться продукцией, сырьём.Это позволит привлечь дополнительные объёмы грузов, улучшить транспортную доступность, а также создать благоприятные условия для развития промышленного потенциала Владимирской области.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области