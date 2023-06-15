Во Владимирской области прокуратура нашла нарушения в содержании десятков площадок для...

Во Владимирской области прокуратура нашла нарушения в содержании десятков площадок для мусора.Кольчугинской межрайонной прокуратурой установлено, что в Кольчугине 24 контейнерные площадки для размещения отходов не имеют твердых (асфальтовых, бетонных) покрытий. Также на них нет ограждений с трех сторон высотой не менее 1 метра для нераспространения отходов за пределы площадок.Ограждения ещё 15 контейнерных площадок повреждены. А на 12 - суточный объем накопления мусора, превышает их емкость, сообщила облпрокуратура.Так, например, общее количество жильцов в районе дома № 22 по ул. 50 лет Октября, превышает 1400 человек. Кадые сутки они образуют 9,5 куб.м. отходов. В то время как площадка может вместить только 5,5 куб.м.В итоге, контейнеры переполняются, образуются навалы мусора.В адрес главы администраций Кольчугинского района прокуратурой внесено представление.Фото: https://www.pxfuel.com