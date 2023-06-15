Сотрудники бирж труда начнут снимать ознакомительные видео, которые будут публиковать в соцсетях и крутить в Центрах занятости.

Во Владимирской области работников заводов будут искать по видеовакансиям. Об этом рассказали в региональной службе занятости населения.Сотрудники бирж труда начнут снимать ознакомительные видео, которые будут публиковать в соцсетях и крутить в Центрах занятости. В ролике потенциальные сотрудники смогут увидеть рабочее место, коллег и познакомиться с условиями труда.Первыми ноу-хау запустили специалисты муромского филиала кадрового центра «Работа России». Они смонтировали видео, на котором начальник цеха Муроммашзавода рассказывает о рабочем месте. Опыт коллег уже перенимают в Гусь-Хрустальном, где будущему стекольному кластеру также требуются таланты.Добавим, что в 2023 году служба занятости области трудоустроила более шести тысяч человек.