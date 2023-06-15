Во Владимирской области сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар, площадью 200 квадратных...

Во Владимирской области сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар, площадью 200 квадратных метров.15 июня в 02-38 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в деревне Нула, улица Полевая, Муромского района.По прибытии сотрудников МЧС было установлено, что горит жилой дом с надворными постройками, баней и гаражом. По информации спасателей площадь пожара 200 квадратных метровИнформация о погибших и пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 13 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото МЧС России по Владимирской области