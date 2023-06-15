Во время «ПМЭФ - 2023» Александр Авдеев подписал соглашение с «РЖД» и логистической группой «Адмирал».

Во время Александр Авдеев подписал соглашение с «РЖД» и компанией «Адмирал». Стороны намерены создать терминально-логистический комплекс возле станции Болдино. Цель - увеличение объёмов перевозимых грузов.«Соглашение с группой «Адмирал» о сотрудничестве в создании логистического комплекса вблизи съезда с М-12 в Петушинском районе также в силе, но несколько сдвигается по срокам в связи с расширением планов компании. С повышением востребованности восточного направления в логистике, «Адмирал» заинтересован охватить не только авто-, но и железнодорожные пути доставки грузов. Нашей области это даёт больший поток инвестиций, больше рабочих мест и доходов в бюджет», - подчеркнул губернатор.