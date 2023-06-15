Тяжелогруз из Ленинградской области перевернулся на 169-ом километре трассы М-12

Министерство региональной безопасности Владимирской области передает, что бригада спасателей с 5:05 утра 15 июня работает на ликвидации последствий смертельного ДТП в Собинском районе.Известно, что тяжелогруз из Ленинградской области перевернулся на 169-ом километре трассы М-12. Его водитель погиб. Кроме этого, что из машины разлился битум. Специалисты МЧС предотвратили возгорание и на данный момент деблокируют погибшего мужчину из фуры.