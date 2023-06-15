Во Владимирской области впервые будут открыты электронные избирательные участки. Владимирцам,...

Во Владимирской области впервые будут открыты "электронные" избирательные участки.Владимирцам, которые предстоящей осенью планируют принять участие в дистанционном электронном голосовании, нужно актуализировать информацию в личных кабинетах на портале Госуслуг. На выборах десятого сентября в нашем регионе впервые будут открыты так называемые "электронные" избирательные участки. Но даже имея подтвержденную запись и доступ в интернет, многие рискуют на них не попасть.Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области:- При проверке учетных записей мы столкнулись с очень неприятной для всех для нас вещью, когда люди в госуслугах указывают не адрес регистрации, а место пребывания. Пресловутые студенты. В ГАСах у него - Вязники, в Госуслугах у него - город Владимир. Вот до тех пор, пока он не изменит у себя в госуслугах адрес на адрес, который соответствует месту регистрации, он не сможет получить доступ к порталу. Еще раз подчеркну, что ДЭГ это не "вместо", а "вместе".Выборы будут проходить три дня - восьмого, девятого и десятого сентября. Предвыборная кампания фактически началась. Этап выдвижения кандидатов стартовал десятого июня. О своем намерении участвовать в гонке кандидаты и политические объединения должны уведомить комиссии не позднее шести часов вечера десятого июля. Впервые на региональных выборах сроки выдвижения и регистрации разделены.Документы для включения кандидатов и списков в избирательные бюллетени нужно предоставить до 26 июля.