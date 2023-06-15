Во Владимирской области за неоднократную пьяную езду у водителя конфисковали...

Во Владимирской области за неоднократную пьяную езду у водителя конфисковали автомобиль.Петушинским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, а именно в неоднократном управлении автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Установлено, что мужчина, в январе 2023 года был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь. В феврале в нетрезвом виде снова сел за руль своего автомобиля марки Kia Sportage.Около своего дома он был остановлен сотрудниками ДПС. Алкотестер показал у водителя наличие спирта.Виновному назначено 120 часов обязательных работ и лишение водительских прав на срок 2 года. Кроме того, суд конфисковал автомобиль у нарушителя, с целью предотвращения новых противоправных действий.Фото pxfuel.com