Авария произошла на 169 километре платной трассы M-12. 15 июня в 04:40 утра водитель цистерны с битумом внезапно потерял контроль над управлением машины. Авто вылетело за пределы дороги и

Авария произошла на 169 километре платной трассы M-12. 15 июня в 04:40 утра водитель цистерны с битумом внезапно потерял контроль над управлением машины. Авто вылетело за пределы дороги и перевернулось. На место прибыли спасатели, они отключили аккумуляторы, чтобы разлившийся битум не загорелся. В результате аварии 30-летний водитель из Ленинградской области погиб до приезда скорой помощи.