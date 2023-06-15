Александр Васильев вызвал у россиян неоднозначную реакцию после скандала в аэропорту.

Александр Васильев вызвал у россиян неоднозначную реакцию после скандала в аэропорту.На днях историк моды угодил в новости из-за своего поступка. Кого-то произошедшее с экс-ведущем "Модного приговора" позабавило, а кого-то не на шутку взбесило. Дело в том, что он устроил настоящий скандал в аэропорту Казани. А причиной стало то, что Александру Васильеву не позволили взять в ручную кладь масло, подаренное фанатками.Неизвестно, знал ли мэтр правила провоза багажа. А может быть, он решил, что его они не должны касаться. Тем не менее, на досмотре с презентом звезде пришлось попрощаться. Из-за этого историк моды сорвался на женщин-сотрудниц с проклятиями. "Пусть вам будет пусто, с сегодняшнего дня и до дня вашей смерти!" – нервно кричал он.Многие россияне, посмотрев ролик из аэропорта, в комментариях отметили, что Александр Васильев, будучи вроде бы воспитанным человеком, повел себя по-хамски. Ведь он – обычный пассажир, который должен соблюдать единые для всех правила, а не устраивать истерики. Но некоторые люди все же оправдали мэтра. И среди них оказался светский сплетник Антон Суворкин.Блогер сказал, что в подобной ситуации наверняка успели побывать многие пассажиры. И, расставаясь с дорогой вещью, точно испытали те же чувства. Что уж говорить, сам он находился на месте историка моды в одном из заграничных аэропортов."Я чувствую боль Александра Васильева", – сказал Антон Суворкин.