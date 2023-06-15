Дочь Виктории Бони столкнулась с издевательствами в школе, где учатся французские дети.

Дочь Виктории Бони столкнулась с издевательствами в школе, где учатся французские дети.Экс-участница "Дома-2" уже давно живет за пределами России. По ее словам, она обладает квартирой в Монако, которая часто мелькает у нее в социальных сетях. Наблюдая за жизнью теледивы на просторах Интернета, она кажется идеальной. Однако, как оказалось, и Виктория Боня время от времени сталкивается с трудностями.Напомним, что вместе с ней за границей находится дочь Анджелина, которой сейчас 11 лет. Девочку звезда родила от ирландского миллионера Александра Смерфита. Однако ее воспитанием после расставания с бизнесменом занимается одна, потому что он живет вдали от них. Наследница экс-участницы телестройки ходит в школу, где учатся французские дети. И, как оказалось, у нее с ними уже давно напряженные отношения.В своем микроблоге Виктория Боня пожаловалась на травлю дочери: мол, именно нерусские одноклассники "буллят" ее кровинушку. А все из-за того, что девочка не считает себя француженкой и сильно от них отличается. По словам теледивы, Анджелика всегда говорила, что не любит школу. Но только сейчас стало понятно, почему.В итоге бывшая звезда "Дома-2" пошла на кардинальные меры и перевела наследницу на домашнее обучение."Недавно мы приняли решение забрать дочку из школы", – сообщила своим подписчикам Виктория Боня, добавив, что в освободившееся время Анджелика будет заниматься развитием собственного бизнеса по созданию одежды.