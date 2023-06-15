ЧП произошло в магазине Магнолия на улице Маршала Малиновского.

ЧП произошло в магазине "Магнолия" на улице Маршала Малиновского.В столичном районе Щукино накануне произошло ЧП. Москвич открыл огонь по продавцам из аэрозольного пистолета. Посетителю магазина не понравился уровень обслуживания, вследствие чего начался скандал.В итоге правонарушитель выстрелил в лицо сотрудника магазина из аэрозольного пистолета, уточняет телеканал "". Содержимое также попало в глаза стоящей рядом сотрудницы, ей потребовалась врачебная помощь.Как сообщает , инцидент произошел в магазине "Магнолия", расположенном на улице Маршала Малиновского. Кадры стрельбы телеграмм-канал SHOT.