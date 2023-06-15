ЧП произошло в магазине Магнолия на улице Маршала Малиновского.
ЧП произошло в магазине "Магнолия" на улице Маршала Малиновского.
В столичном районе Щукино накануне произошло ЧП. Москвич открыл огонь по продавцам из аэрозольного пистолета. Посетителю магазина не понравился уровень обслуживания, вследствие чего начался скандал.
В итоге правонарушитель выстрелил в лицо сотрудника магазина из аэрозольного пистолета, уточняет телеканал "". Содержимое также попало в глаза стоящей рядом сотрудницы, ей потребовалась врачебная помощь.
Как сообщает , инцидент произошел в магазине "Магнолия", расположенном на улице Маршала Малиновского. Кадры стрельбы телеграмм-канал SHOT.