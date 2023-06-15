Жители домов в районе владимирского завода Точмаш пожаловались на выбросы вредных веществ....

Жители домов в районе владимирского завода "Точмаш" пожаловались на выбросы вредных веществ.Едкий дым не даёт уснуть. Жители домов в районе владимирского завода "Точмаш" пожаловались на выбросы вредных веществ. Они уверены: источник- промышленные предприятия на территории ВПО. Проверку вместе с представителями Управления Роспотребнадзора уже провёл главный эколог областного центра Сергей Сухопаров.Вера и Наталья, старшие домов, титр не даём:- В ночное время происходит задымление нашего двора. Непонятными запахами. Мы сначала обратились в МЧС, думали, что пожар на территории завода, неоднократно обращались.Сергей Сухопаров, начальник управления по охране окружающей среды администрации г. Владимира:- Посмотрели производство, которое там есть. Конечно, на момент проверки вредных выбросов как таковых не было в достаточном количестве, чтобы мы запах почувствовали, на что жалуются жители.О реакции на "экологический сигнал" на своей странице ВКонтакте рассказал глава Владимира Дмитрий Наумов. Проверяющие не только встретились с людьми, но и посетили промзону "Точмаша". Владимирцы, по данным управления по охране окружающей среды, жаловались на работу 55-ого корпуса. Там сейчас производят железобетонные блоки и столбы, а также мебель. По словам главного эколога Владимира Сергея Сухопарова, предпринимателей предупредили об ответственности за нарушение экологического законодательства. Если жалобы продолжатся, следующая проверка пройдёт уже с прокуратурой. Впереди- и заборы воздуха.Юлия Каркаваниди, официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области дано поручение Центру гигиены и эпидемиологии по Владимирской области произвести замеры воздуха, атмосферного воздуха в вечернее время. Производить исследование необходимо при определённых атмосферных условиях. Должно соответствовать направление ветра, несколько показателей.