Моргенштерн* выдал правду про своего друга Даню Милохина.

Моргенштерн* выдал правду про своего друга Даню Милохина.Тиктокер Даня Милохин покинул Россию осенью прошлого года, внезапно отказавшись от участия в шоу "Ледниковый период". Сначала блогер пожил в США, однако деньги стали быстро заканчиваться, и он обосновался в Дубае. Там он стал жить вместе с Алишером Моргенштерном*.Как выяснилось, лишившийся прибыльных контрактов в России 21-летний кумир молодежи до сих пор проводит время вместе со знаменитым другом. Также стало известно, что Моргенштерн* подарил бедствующему Милохину иномарку примерно за 16 миллионов рублей.В недавнем интервью Алишер* рассказал, что у Дани на самом деле есть деньги, но он "живет за чужой счет". Мол, хорошо устроился. Причем рэпер сказал это при тиктокере. Тому же даже не стыдно, что нашел спонсора в лице популярного и обеспеченного Моргенштерна*. Даня давал понять это в ранних интервью.Ранее в Сети обсуждали совместную поездку Алишера Моргенштерна* и Дани Милохина в Таиланд. Там они попали в аварию. Они рассекали по Пхукету на скутере, и в какой-то момент не справились с управлением. К счастью, никто не пострадал. Тиктокер и хип-хопер отделались легким испугом. Подробнее об этом "Дни.ру".* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.