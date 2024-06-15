15 июня 2024 года в Муроме состоится уникальный для Владимирского региона фестиваль уличных...

15 июня 2024 года в Муроме состоится уникальный для Владимирского региона фестиваль уличных театров15 июня 2024 года старинный город Муром примет уникальный для Владимирского региона III Всероссийский фестиваль уличных театров и театров на улице."Фестиваль объединит самые разные театральные жанры и направления. На 8 площадках города будут работать 28 коллективов и сольных артистов из разных городов нашей страны. Жителей и гостей города порадуют своими выступлениями совершенно разные театры: уличные, музыкальные, клоунады, кукол, драмы, а также представители других современных направлений театрального искусства", - рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.Центром праздника уличных искусств с 12:00 и до глубокого вечера станут улицы Ленина и Московская. В 20:30 все желающие смогут присоединиться к красочному театрализованному карнавальному шествию, которое завершится фееричным огненным шоу.Все спектакли для зрителей совершенно бесплатны!Фото: Правительство Владимирской области