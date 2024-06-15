Жители Владимирской области смогут наблюдать клубничное полнолуние
Клубничное полнолуние...
Жители Владимирской области смогут наблюдать "клубничное полнолуние"
Клубничное полнолуние наступит в субботу, 22 июня 2024 года. Что такое "клубничное полнолуние" и чем оно отличается от других полнолуний?
Луна достигнет своей полной фазы 22 июня в 04:08 по московскому времени. Это произойдет через два дня после июньского солнцестояния 20 июня в 23:51 по Москве, символизирующего начало астрономического лета в Северном полушарии и астрономической зимы в Южном полушарии.
Полностью освещенный лунный диск будет сиять в созвездии Стрельца, рядом с яркой звездой Нунки. Полная Луна поднимается на закате и остается на небе всю ночь до утра.
“Клубничное” полнолуние — это одно из традиционных названий июньского полнолуния. Ведь как известно, июнь - сезон сбора клубники. Таким образом, название связано не с внешним видом Луны, а отражает особенности этого месяца.
Астрологи считают, что клубничное полнолуние символизирует любовь, чистоту и процветание. Также они верят, что июньское полнолуние олицетворяет стремление к переменам, гибкости и исследованию. В июне 2024 года полная Луна будет находиться в созвездии Стрельца.
Созвездие, кстати, может меняться из года в год — полная Луна в июне может находиться в Скорпионе, Змееносце или Стрельце.
В июне 2024 года в Северном полушарии полная Луна взойдет очень низко над горизонтом. Из-за толстого слоя воздуха у горизонта она будет иметь желтоватый или оранжевый оттенок. Кроме того, поскольку Луна поднимется не очень высоко, зайдет она гораздо раньше, и большую часть ночи не будет видна. В этом можно убедиться, взглянув на небо примерно через час после полуночи.
Почему так случится?
Если днем Солнце поднимается выше над горизонтом, то ночью оно проходит под горизонтом близко к нему. Полная Луна находится напротив Солнца на небесной сфере. Поэтому, когда Солнце находится близко к горизонту под ним, полная Луна находится близко к горизонту над ним.
Получается, что путь полной Луны по ночному небу повторяет дневной путь Солнца шесть месяцев назад (или через шесть месяцев в будущем). Таким образом, июньская полная Луна проходит по небу путь, похожий на путь декабрьского Солнца. В июне полная Луна следует примерно по такой же низкой траектории в течение всей ночи!
Во время летнего солнцестояния траектория Солнца по небу проходит выше обычного. Поскольку путь полной Луны противоположен пути Солнца, то ближайшая к летнему солнцестоянию полная Луна, наоборот, имеет самую низкую траекторию на нашем небе. В июне 2024 года дата полнолуния почти совпадет с датой солнцестояния, а значит в Северном полушарии Луна будет находиться очень низко на небе.
И наоборот, в Южном полушарии полная Луна в июне будет находиться очень высоко над горизонтом, повторяя путь Солнца в момент летнего солнцестояния.
Кроме того, к северу от Полярного круга зимнее Солнце никогда не поднимается над горизонтом, поэтому июньское полнолуние там также не наступит.
К югу от Антарктического круга Луна будет видна постоянно, имитируя Солнце во время полярного дня летом.
Фото: https://starwalk.space/ru