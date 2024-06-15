Жители Владимирской области смогут наблюдать клубничное полнолуние Клубничное полнолуние...

Жители Владимирской области смогут наблюдать "клубничное полнолуние"Клубничное полнолуние наступит в субботу, 22 июня 2024 года. Что такое "клубничное полнолуние" и чем оно отличается от других полнолуний?Луна достигнет своей полной фазы 22 июня в 04:08 по московскому времени. Это произойдет через два дня после июньского солнцестояния 20 июня в 23:51 по Москве, символизирующего начало астрономического лета в Северном полушарии и астрономической зимы в Южном полушарии.Полностью освещенный лунный диск будет сиять в созвездии Стрельца, рядом с яркой звездой Нунки. Полная Луна поднимается на закате и остается на небе всю ночь до утра.“Клубничное” полнолуние — это одно из традиционных названий июньского полнолуния. Ведь как известно, июнь - сезон сбора клубники. Таким образом, название связано не с внешним видом Луны, а отражает особенности этого месяца.Астрологи считают, что клубничное полнолуние символизирует любовь, чистоту и процветание. Также они верят, что июньское полнолуние олицетворяет стремление к переменам, гибкости и исследованию. В июне 2024 года полная Луна будет находиться в созвездии Стрельца.Созвездие, кстати, может меняться из года в год — полная Луна в июне может находиться в Скорпионе, Змееносце или Стрельце.В июне 2024 года в Северном полушарии полная Луна взойдет очень низко над горизонтом. Из-за толстого слоя воздуха у горизонта она будет иметь желтоватый или оранжевый оттенок. Кроме того, поскольку Луна поднимется не очень высоко, зайдет она гораздо раньше, и большую часть ночи не будет видна. В этом можно убедиться, взглянув на небо примерно через час после полуночи.Почему так случится?Если днем Солнце поднимается выше над горизонтом, то ночью оно проходит под горизонтом близко к нему. Полная Луна находится напротив Солнца на небесной сфере. Поэтому, когда Солнце находится близко к горизонту под ним, полная Луна находится близко к горизонту над ним.Получается, что путь полной Луны по ночному небу повторяет дневной путь Солнца шесть месяцев назад (или через шесть месяцев в будущем). Таким образом, июньская полная Луна проходит по небу путь, похожий на путь декабрьского Солнца. В июне полная Луна следует примерно по такой же низкой траектории в течение всей ночи!Во время летнего солнцестояния траектория Солнца по небу проходит выше обычного. Поскольку путь полной Луны противоположен пути Солнца, то ближайшая к летнему солнцестоянию полная Луна, наоборот, имеет самую низкую траекторию на нашем небе. В июне 2024 года дата полнолуния почти совпадет с датой солнцестояния, а значит в Северном полушарии Луна будет находиться очень низко на небе.И наоборот, в Южном полушарии полная Луна в июне будет находиться очень высоко над горизонтом, повторяя путь Солнца в момент летнего солнцестояния.Кроме того, к северу от Полярного круга зимнее Солнце никогда не поднимается над горизонтом, поэтому июньское полнолуние там также не наступит.К югу от Антарктического круга Луна будет видна постоянно, имитируя Солнце во время полярного дня летом.Фото: https://starwalk.space/ru