Более 13 миллионов рублей направят на бесплатные лекарства для льготников во Владимирской...

Более 13 миллионов рублей направят на бесплатные лекарства для льготников во Владимирской областиПравительство РФ направили в регионы свыше 1,8 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. Это следует из распоряжения от 5 июня 2024 года №1401-рТакая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам.Владимирская область из этого получит более 13 миллионов рублей (13 450 400 руб).Ранее мы рассказывали, в каких случаях пациенты во Владимирской области могут получать бесплатные лекарства?Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky