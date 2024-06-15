Депутаты областного парламента утвердили новые меры соцподдержки многодетных семей.

В областном парламенте были приняты новые меры социальной поддержки многодетных семей, предложенные губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. Согласно новому законопроекту, критерий для определения многодетной семьи был увеличен с 1 до 1,5-кратной величины прожиточного минимума. Учитывая, что прожиточный минимум на 2024 год в регионе составляет 14989 рублей, 1,5-кратная его величина составит 22483 рубля. Это означает, что большее количество семей сможет воспользоваться предлагаемыми мерами поддержки.Кроме того, расширены льготы по коммунальным услугам. Начиная с 1 июля, семьям, соответствующим критериям нуждаемости, будут предоставляться 50%-ные компенсации за найм и содержание жилья, а также взносы на капитальный ремонт. Семьи с 8 и более детьми будут получать 100% компенсацию жилищных затрат.Кроме того, все члены многодетной семьи получат право на бесплатное посещение государственных и муниципальных кинотеатров и театров один раз в месяц (до этого право было предоставлено только детям). Также будет предоставляться бесплатный доступ для всех членов семьи к государственным и муниципальным музеям, выставкам, паркам культуры и отдыха один раз в месяц (до этого это право также было предоставлено только детям).