Как подарить счастливые каникулы четвероногому другу из владимирского приюта Дорога добра? Во...

Как подарить "счастливые каникулы" четвероногому другу из владимирского приюта "Дорога добра"?Во владимирском приюте для бездомных животных "Дорога добра" стартовал новый проект "Хвостатые каникулы".Это значит, что человек может забрать собаку из приюта не навсегда, а на время - на выходные, в свой отпуск или больничный.Это поможет приютской собаке получить новый опыт проживания в квартире или частном доме, а человеку - присмотреться к хвостатому и, возможно, решиться стать ему самым настоящим хозяином.Подробнее о "собачьих каникулах" расскажет директор благотворительного фонда помощи брошенным животным "Дорога добра" в нашем интервью на Радио России "Владимир".Фото: Радио России "Владимир", нейросеть Kadinsky