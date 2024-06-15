Жительницу Вязников признали виновной в получении коммерческого подкупа в крупном размере. Женщина была одним из руководителей в коммерческой организации и подрабатывала «помощью»

Жительницу Вязников признали виновной в получении коммерческого подкупа в крупном размере. Женщина была одним из руководителей в коммерческой организации и подрабатывала «помощью» поставщикам фирмы. Об этом сообщили в прокуратуре. Осужденная получила более миллиона рублей от организаций ООО «Стальпромкомплект» и ООО «КвадроКом». За эти деньги она продвигала их в своей компании, чтобы при выборе . Таким