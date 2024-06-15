Фильм Человек-амфибия был впервые показан 28 декабря 1961 года. Кинолента рассказывает о необычной любви между юношей-амфибией и простой аргентинской девушкой.

Фильм "Человек-амфибия" был впервые показан 28 декабря 1961 года. Кинолента рассказывает о необычной любви между юношей-амфибией и простой аргентинской девушкой.Сценарий фильма основан на одноименном научно-фантастическом романе Александра Беляева, который лежал невостребованным в течение 10 лет из-за технических сложностей подводных съемок. Пройдите тест и проверьте, насколько вы помните недооцененный шедевр советского кинематографа.