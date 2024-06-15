21-летняя девушка погибла в больнице Мурома после аварии. ДТП произошло 13 июня около 14:15 на Московской улице в центре. Это главная городская улица. Как рассказали в пресс-службе ГАИ области,

21-летняя девушка погибла в больнице Мурома после аварии. ДТП произошло 13 июня около 14:15 на Московской улице в центре. Это главная городская улица. Как рассказали в пресс-службе ГАИ области, все произошло в районе дома №103. По предварительным данным, 50-летний водитель авто «Мицубиси» Mitsubishi Outlander, поворачивая налево, не уступил дорогу ВАЗу и врезался в него. За