В Гусь-Хрустальном качество теплоснабжения в городе выйдет на новый уровень В Гусь-Хрустальном...

В Гусь-Хрустальном качество теплоснабжения в городе выйдет на новый уровеньВ Гусь-Хрустальном модернизируют теплосетевой комплекс по программе с привлечением льготного займа за счёт средств Фонда национального благосостояния. Благодаря выполнению всех работ качество теплоснабжения в городе выйдет на новый уровень, что смогут ощутить порядка 38 тысяч его жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.«В муниципалитете завершили возведение двух блочно-модульных котельных общей мощностью 18,3 МВт. Они ждут технического присоединения, идёт процесс получения всех необходимых документов. Объекты планируется запустить уже к новому отопительному периоду», – отметил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.Также в течение лета планируется построить три участка сетей теплоснабжения общей протяжённостью 6 км.«Помимо этого, стартовала модернизация двух центральных тепловых пунктов, сейчас идёт демонтаж старого оборудования. На объектах установят новые насосы и теплообменники. Благодаря этому можно будет вывести из эксплуатации старые объекты: котельную, два центральных тепловых пункта и 1,4 км сетей. Модернизация теплосетевого комплекса позволит обеспечить надёжное теплоснабжение потребителей, в том числе дома и социальные учреждения», – сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.По информации Министерства ЖКХ Владимирской области, все новые источники тепла будут располагаться ближе к потребителям, что поможет уменьшить потери тепла при транспортировке.Также проложили четыре участка новых тепловых сетей протяжённостью 12 км. Весной этого года начали благоустройство рядом с новыми объектами теплоснабжения, в том числе сейчас восстанавливают асфальтовое покрытие.Ранее мы рассказывали, Гусь-Хрустальный Владимирской области ждет глобальная модернизация ЖКХ, в Гусь-Хрустальном началась масштабная "перезагрузка" общегородской системы теплоснабжения.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области