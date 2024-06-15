В окрестностях Владимира был замечен лисёнок Видео появилось в паблике Природа Владимирской...

В окрестностях Владимира был замечен лисёнокВидео появилось в паблике "Природа Владимирской области".Он слоняется вокруг высокого бетонного забора. Видимо, в поисках выхода, пропитания или мамы.Лисы, напоминают биологи, основные переносчики бешенства. Причем, как взрослые, так и молодые особи.Поэтому любых контактов лучше с ними избегать. Но если очень хочется покормить, то делать это нужно исключительно на расстоянии.Руслан Жуков, биолог:- Дикие животные, если говорить языком научным, являются природными резервуарами различных заболеваний. Блохи, клещи. Есть клещ цветочный, который чесотку вызывает. Хотя чесотку можно подхватить и от бездомных животных - собак и кошек.