Сильный ветер и дожди во Владимире не прошли без последствий. По городу лежат поваленные деревья, а на склоне у парка имени Пушкина в центре съехал слой земли. О этом рассказали в пресс-службе

Сильный ветер и дожди во Владимире не прошли без последствий. По городу лежат поваленные деревья, а на склоне у парка имени Пушкина в центре съехал слой земли. О этом рассказали в пресс-службе мэрии города. Приведением города в порядок сейчас занимаются коммунальщики. Они убирают поваленные деревья, откачивают лужи и чистят ливневые канализации. Синоптики, к слову, снова