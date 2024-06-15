Владимирцев приглашают поучаствовать в конкурсе Милый сердцу уголок Милый сердцу уголок. Так...

Владимирцев приглашают поучаствовать в конкурсе "Милый сердцу уголок"Милый сердцу уголок. Так называется конкурс социальных инициатив для сельской молодежи. Открыт прием заявок для молодых людей от 18 до 35 лет.Конкурс проводится по семи разным направлениям. К примеру. "Сохранение истории своей малой родины", "Популяризация здорового образа жизни среди молодежи", "Развитие молодежного лидерства и самоуправления".Победители получат по 100 тысяч рублей на воплощение своего проекта в жизнь.Срок подачи заявки - до 30 июня.