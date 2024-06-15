Владимирцев приглашают поучаствовать в конкурсе Милый сердцу уголок
Милый сердцу уголок. Так...
Владимирцев приглашают поучаствовать в конкурсе "Милый сердцу уголок"
Милый сердцу уголок. Так называется конкурс социальных инициатив для сельской молодежи. Открыт прием заявок для молодых людей от 18 до 35 лет.
Конкурс проводится по семи разным направлениям. К примеру. "Сохранение истории своей малой родины", "Популяризация здорового образа жизни среди молодежи", "Развитие молодежного лидерства и самоуправления".
Победители получат по 100 тысяч рублей на воплощение своего проекта в жизнь.
Срок подачи заявки - до 30 июня.