Владимирцев, заинтересованных нейросетями и цифровыми профессиями, приглашают на...

Владимирцев, заинтересованных нейросетями и цифровыми профессиями, приглашают на онлайн-фестиваль24-26 июня 2024 года пройдет 8БИТ — онлайн-фестиваль для подростков и взрослых, которые интересуются нейросетями, IT-продуктами и цифровыми профессиями. Об этом сообщает Министерство цифрового развития Владимирской области.В течение трёх дней создатели сервисов Яндекса и IT-эксперты будут рассказывать о генеративных технологиях, искусственном интеллекте и объяснять, как использовать нейросети в учёбе и жизни.Аудитория онлайн-фестиваля: школьники 7–11-х классов, студенты первых курсов университетов или колледжей и взрослые, заинтересованные в технологиях и нейросетях, а также в использовании их в повседневной жизни.Фестиваль включает в себя:более 15 часов дискуссий и мастер-классов о нейросетях,общение с экспертами,конкурсы и чат в Telegram,мастер-классы и многое другое.Фото: Министерство цифрового развития Владимирской области