Во Владимире пройдет фестиваль «Дрифт шоу» 15 и 16 июня с 9.30 до 21.00 на парковке у торгового...

Во Владимире пройдет фестиваль «Дрифт шоу»15 и 16 июня с 9.30 до 21.00 на парковке у торгового центра «Мегаторг» пройдет фестиваль «Дрифт шоу» и второй этап чемпионата по дрифту Федерации автомобильного спорта города Владимира, рассказали в пресс-службе Министерстве физической культуре и спорта Владимирской области.На протяжении двух дней участников и зрителей ожидают красочные заезды сильнейших спортсменов, возможность почувствовать весь драйв изнутри с помощью дрифт-такси, возможность попробовать свои силы на SimRacing, симуляторе дрифта и многое другое.А вечером 15 июня на парковке торгового центра будет открыт уличный автокинотеатр для всех желающих.Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Владимирской области