Сегодня, 15 июня, 1729 детей сдают экзамены по биологии, географии и иностранному языку (письменной части). Задействованы 32 пункта проведения экзаменов, сообщают Минобразования ВО. ЕГЭ по

Сегодня, 15 июня, 1729 детей сдают экзамены по биологии, географии и иностранному языку (письменной части). Задействованы 32 пункта проведения экзаменов, сообщают Минобразования ВО. ЕГЭ по биологии сдают 1033 участника, минимальный балл – 36. ЕГЭ по географии сдают 174 человека, минимальный балл – 37. ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому и китайскому языкам.