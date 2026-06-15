Во Владимирской области парень лишился глаза и ослеп после ссоры на улице.

34‑летний житель города Вязники Владимирской области получил два года колонии за то, что искалечил 23‑летнего парня. Из‑за ссоры на улице молодой человек лишился глаза и получил неизгладимые повреждения лица. Подробности этой истории в материале vlad.aif.ru.«Борец за порядок»Августовский вечер 2024 года в Вязниках начинался для 23-летнего парня как обычная прогулка. Вместе с другом они решили покататься на мотоциклах, наслаждаясь теплым воздухом и скоростью. Никто из них не мог предположить, что простая поездка обернется трагедией, которая навсегда оставит след на лице и заберет зрение.​Все произошло неподалеку от дома № 12 по улице Физкультурной. Там, на лавочке, отдыхала компания, среди которой был 34-летний местный житель. По версии обвинения, мужчине не понравилось, как вели себя мотоциклисты: он посчитал, что молодые люди нарушают общественный порядок. По другой версии, причиной ссоры стало движение потерпевшего на мотоцикле по пешеходной зоне парка.​Словесная перепалка быстро переросла в нечто большее. «Борцу за порядок» показалось мало слов, и он решил применить силу. Злоумышленник нанес 23-летнему парню резкий удар кулаком в область левого глаза. Удар был такой силы, что последствия оказались катастрофическими.​Цена одного удара​Медики зафиксировали у пострадавшего тяжелейшие травмы: закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные переломы лицевых костей и критические повреждения глазного яблока. Потребовалась сложнейшая операция по удалению глаза. Позже пострадавшему пришлось пройти через процедуру протезирования, но это не смогло вернуть прежний облик — травма привела к неизгладимому обезображиванию лица и нарушению его мимики.Молодой человек, который еще утром планировал провести вечер с друзьями, получил инвалидность, а его внешность изменилась навсегда.​Приговор​В суде 34-летний подсудимый вел себя тихо. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, однако это не изменило сути преступления — умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.​Вязниковский городской суд признал его виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Учитывая тяжесть травм, которые получил потерпевший, суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил наказание: 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Напомним, похожий трагический случай произошел у одного из ночных клубов Мурома во Владимирской области. Летом прошлого года обычная ссора у входа в клуб обернулась мгновенной гибелью молодого мужчины.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .