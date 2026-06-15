Губернатор Александр Авдеев совершил рабочую поездку по Александровскому округу.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев совместно с главой муниципалитета Анной Кузнецовой совершил рабочую поездку по западным территориям Александровского округа. Целью визита стал контроль за реализацией ключевых национальных проектов и решение насущных проблем местного населения.Александр Авдеев оценил ход благоустройства улицы Ленина в Александрове, проходящего в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Завершить масштабные работы и полностью преобразить общественное пространство планируется к октябрю, при этом губернатор намерен обсудить с руководством «Почты России» необходимость обновления фасада местного отделения связи.В ходе визита Александр Авдеев осмотрел территорию больничного городка как возможную альтернативную площадку для возведения новой поликлиники. Он отметил сложность этого участка из-за земельных споров с собственниками и напомнил, что ранее объект планировали построить в развивающемся микрорайоне у улицы Киржачской. Глава региона поручил тщательно проанализировать оба варианта и обязательно узнать мнение самих горожан.Также делегация посетила фармацевтическое предприятие компании «ФБК» в деревне Тириброво, специализирующееся на выпуске препаратов для здоровья. Завод готовится к расширению и проектирует второй корпус для запуска строительства в текущем году, а к 2035 году инвестор планирует создать полный цикл производства и открыть сотни рабочих мест. Губернатор пообещал содействие в переговорах с энергетиками по вопросу выделения дополнительных мощностей для завода.В Краснопламенской школе №34, где обучаются дети из 22 окрестных деревень, Александр Авдеев ознакомился с работой казачьего класса и цифрового центра «Точка роста». На базе этого образовательного учреждения глава субъекта организовал открытую встречу с жителями, обсудив насущные вопросы газификации, водоснабжения и обеспечения сельских территорий медикаментами.В деревне Вишняково губернатор осмотрел местный дом культуры и распорядился улучшить в здании бытовые условия для комфорта посетителей.Подводя итоги поездки, Александр Авдеев отметил, что у Александровского округа большой потенциал, связанный с развитием промышленности и жилищного строительства.