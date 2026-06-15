Должны были выступать под открытым небом, но погода внесла свои коррективы. Закрытие третьего Музыкального фестиваля «Симфоническая экспедиция» пришлось экстренно перенести в зал Центра

Должны были выступать под открытым небом, но погода внесла свои коррективы. Закрытие третьего Музыкального фестиваля «Симфоническая экспедиция» пришлось экстренно перенести в зал Центра классической музыки. На сцене Владимирский Губернаторский симфонический оркестр и приглашенные гости. Особенно тепло встречают Трио имени Хачатуряна. Коллектив, основанный в 99-м году, вписал в историю выступлений не один десяток стран мира. Во