Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает строго соблюдать правила дорожного движения.

15 июня 2026 года в 07:45 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по адресу: Кольчугинский муниципальный округ, автодорога Киржач - Кольчугино, 6-й километр.В ходе данного происшествия зафиксировано столкновение трех транспортных средств.Сотрудники МЧС России в настоящее время проводят деблокировку пострадавших граждан.В ликвидации последствий ДТП участвовали 18 человек и 6 единиц техники, из них от МЧС России — 6 человек и 2 единицы техники.Если вы стали участником или свидетелем трагедии, необходимо звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.