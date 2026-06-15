Под Кольчугино утром 15 июня произошло столкновение трёх автомобилей в результате которого один человек погиб и ещё трое пострадали. Подробности рассказали в региональном УМВД. По

Под Кольчугино утром 15 июня произошло столкновение трёх автомобилей в результате которого один человек погиб и ещё трое пострадали. Подробности рассказали в региональном УМВД. По предварительным данным, водитель «Хендая» врезался в «Ниву» с прицепом. От удара «Ниву» отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовым «МАНом», который перевозил дорожную технику. Водитель «Нивы» погиб на