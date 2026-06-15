Пострадавшая осталась жива.

Во Владимирской области удалось спасти девушку, которая тонула в воде.По информации ГКУ «Служба по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области», происшествие случилось 13 июня неподалеку от судостроительного завода в городе Гороховце.В службу «112» поступил сигнал, что девушка идет ко дну в водах Клязьмы.К месту происшествия оперативно направились работники Гороховецкой спасательной станции областной Аварийно-спасательной службы — руководитель станции Евгений Овсянников, а также его сослуживцы Олег Маноил и Андрей Бондаревский.Прибыв на реку, специалисты увидели, что девушку сносит течением.С помощью плавсредства ее быстро подняли из воды и доставили на берег, а затем спасатели вызвали сотрудников полиции.К счастью, девушка выжила.