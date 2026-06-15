Новая мера поддержки позволяет работающим гражданам с детьми вернуть разницу между ставкой НДФЛ 13% и льготными 6%.

За полмесяца Соцфонд одобрил выплаты для 3100 родителей региона, приняв более 14 тысяч заявлений. Обратиться за компенсацией можно до 1 октября.На так называемый семейный кэшбек имеют право работающие плательщики НДФЛ с двумя и более детьми. Фактически государство возвращает им 7% от уплаченного налога.Вычет положен гражданам России, чьи дети младше 18 лет (или 23 лет при очной учебе). Среднедушевой доход семьи в области не должен превышать 25 801 рубль на человека.По словам главы ведомства Антона Курбакова, подтверждать право на выплату нужно каждый год. Оформить заявку можно на Госуслугах, в МФЦ или в офисах СФР.