Гостевой матч 12-го тура Второй лиги Б завершился со счётом 1:0 в пользу владимирской команды. Единственный гол забил Валерий Архипенко после передачи Константина Попова. В прошлом сезоне

Гостевой матч 12-го тура Второй лиги Б завершился со счётом 1:0 в пользу владимирской команды. Единственный гол забил Валерий Архипенко после передачи Константина Попова. В прошлом сезоне торпедовцы уступили «Спартаку-2» с разгромным счётом 0:5. В этот раз тоже пришлось тяжело: первые 20 минут владимирцы в основном отбивались, а спартаковцы били по воротам. Выручали штанга и