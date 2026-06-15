Об аварии сообщили в пресс-службе МЧС Владимирской области. Информация о происшествии поступила спасателям 15 июня, в 7.45. На 6 километре автодороги Киржач-Кольчугино столкнулись три

Об аварии сообщили в пресс-службе МЧС Владимирской области. Информация о происшествии поступила спасателям 15 июня, в 7.45. На 6 километре автодороги Киржач-Кольчугино столкнулись три транспортных средства: «Нива» с прицепом, «Хендай» и «МАЗ», который перевозил каток и асфальтоукладчик. В результате столкновения погиб водитель «Нивы», остальные участники ДТП получили травмы различной тяжести. Сотрудниками МЧС России проводилась деблокировка