Встречаются 2 товарища. Один из них недавно женился. Посидели, выпили, закусили. Молодожон начал жаловаться на свою жену:
- Пока встречались была замечательна девушка. Всегда весёлая, жизнерадостная, опрятная, приходил к ней в гости - есть готовила. А поженились - по дому ходит в засаленом халате, макияжа ни когда не делает, дома жрать не чего. Убил бы!!!!
- Нет не стоит, за это посадят.
Отвечает приятель.
- А ты возьми и затра...й её насмерть. За это не сажают!
Сказано - сделано.
Пришол домой, сразу же на неё взобрался.
Трудится 1 час - ещё дышит. Трудится 2 часа - ещё дышит. Из последних сил ещё 30 мин. Прислушался нет признаков жизни!!!
Из последних сил слез с неё и моментально уснул мертвецким сном.
Утром проснулся от приятного аромата кофе. Смотрит
еще анекдот!