Сотрудница отдела продаж, специалист по сервису и их начальник идут обедать и находят старую масляную лампу. Они трут лампу, и Джин появляется в облаке дыма. Джин говорит:
- Обычно я выполняю три желания, поэтому каждый из Вас может загадать по одному.
- Чур, я первая!, - говорит сотрудница отдела продаж. Я хочу быть сейчас на Багамах, мчаться без забот на скутере по волнам.
Пуфф! И она растворяется в воздухе.
- Я следующий!, - говорит спец по сервису. Я хочу на Гавайи, расслабл&ться на пляже с личной массажисткой и бесконечным запасом Пина-Колады.
Пуфф! Исчезает.
- OK, твоя очередь!, - говорит Джин менеджеру.
Тогда менеджер говорит:
- Я хочу, чтобы эти двое были в офисе после обеда.
Мораль: Всегда дай начальнику высказаться первым.
еще анекдот!