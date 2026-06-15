В Отделении СФР принято более 14 тысяч заявлений на ежегодную семейную выплату. В настоящее время она назначена 3100 родителям. На так называемый «семейный кешбэк» могут рассчитывать родители,

В Отделении СФР принято более 14 тысяч заявлений на ежегодную семейную выплату. В настоящее время она назначена 3100 родителям. На так называемый «семейный кешбэк» могут рассчитывать родители, усыновители, опекуны и попечители двух и более детей, которые официально работали и платили НДФЛ. Размер выплаты определяется как разница между суммой исчисленного налога на доходы физических лиц (НДФЛ)