В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления.

Сотрудники областного наркоконтроля получили сведения о причастности 33-летнего жителя Владимира к наркоторговле. В ходе оперативной работы подозреваемого задержали прямо на городской улице.Подозрения подтвердились: во время личного досмотра и при вскрытии тайников оперативники изъяли 20 свертков с синтетическим веществом. Экспертиза подтвердила, что вес изъятого превышает 16 граммов. Задержанный пояснил, что распространял наркотики ради заработка.В отношении фигуранта возбудили уголовное дело за покушение на сбыт в крупном размере, сейчас он находится под стражей.