Свыше 1700 выпускников области сдают биологию, географию и иностранные языки.

Сегодня в регионе проходит очередной этап единого государственного экзамена, в котором принимают участие 1729 выпускников. Для проведения тестирования по 3 дисциплинам задействовано 32 оборудованных пункта, сообщает областное министерство образования.Значительная часть участников, а именно 1033 человека, демонстрируют свои знания по биологии, где для подтверждения результата необходимо преодолеть порог в 36 баллов. Экзамен по географии выбрали 174 школьника, которым для успешной сдачи нужно набрать не менее 37 баллов.Испытания по иностранным языкам проходят по 4 направлениям: английскому, французскому, немецкому и китайскому. Для прохождения аттестации по этим предметам требуется получить от 22 баллов, а устная часть экзамена запланирована на 18 и 19 июня.Официальные итоги испытаний станут доступны участникам ближе к 1 июля.