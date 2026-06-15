Эльвира Таймасханова из владимирской спортшколы завоевала бронзу первенства России по боксу среди юниорок 17–18 лет в Краснодаре и прошла отбор в сборную страны. Турнир посвятили памяти

Эльвира Таймасханова из владимирской спортшколы завоевала бронзу первенства России по боксу среди юниорок 17–18 лет в Краснодаре и прошла отбор в сборную страны. Турнир посвятили памяти мастера спорта Николая Павлюкова. Ещё четверо владимирских спортсменов: Анастасия Малова, Никита Колпашников, Руслан Мирзалиев и Елена Щербакова вошли в топ-5 и также пополнили национальную сборную. Сегодня боксом в регионе,